Бойцы Легиона Свобода России, воюющего на стороне Украины, уничтожили автономный пост технического наблюдения "Гренадер" окупантов в Белгородской области. Об этом сообщило само соединение.

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Боевую работу проделали пилоты роты ударных дронов Легиона – использовали дрон украинского производства "Баба яга".

Легион пишет, что в результате удара уничтожен автономный пост технического наблюдения "Гренадер" в Белгородской области – его стоимость более $200 000.

"Мы развиваемся и осваиваем новые виды вооружения. Это первый вылет наших пилотов на дроне-бомбардировщике "Баба Яга" и сразу пламенный результат", – говорится в сообщении.

На видео зафиксирован сброс с дрона и попадание вплотную к "Гренадеру".

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