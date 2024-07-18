Россия ударила из разных калибров по Донецкой области и убила пятерых – фото
Утром 18 июля российские войска в очередной раз атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия, убив пятерых человек и ранив еще троих. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
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Оккупанты произвели артиллерийский обстрел Плещеевки Краматорского района. В результате попадания по жилому дому погиб 85-летний местный житель. Его жену пытались спасти, однако во время оказания неотложной помощи она скончалась.
Также РФ нанесла удар по поселку Гродовка Покровского района. Боеприпасы оккупантов попали в частный сектор, где от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.
Также под прицел армии государства-агрессора попал поселок Великая Новоселка Волновахского района. Предварительно враг использовал две авиабомбы КАБ-250. Находясь в собственном доме, получила ранение супружеская пара возрастом 48 и 56 лет.
Еще один 58-летний мужчина травмирован в городе Зализное, который оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.
- В ночь на 18 июля Россия нанесла удар по регионам Украины 16 "шахедами" и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 и Х-35. В Киеве упали обломки дрона.
- 18 июля в ВСУ подтвердили, что Силам обороны пришлось отступить из Урожайного Донецкой области.
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