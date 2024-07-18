Ночью Россия атаковала дронами и ракетами: что удалось сбить ПВО

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

В ночь на 18 июля Россия нанесла удар по регионам Украины 16 "шахедами" и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 и Х-35. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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По данным воздушных сил, Россия ударила 19 воздушными целями. Из них ПВО удалось уничтожить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракету Х-35 Силам обороны не удалось уничтожить.

В КГГА утром 18 июля сообщали, что враг направил определенное количество дронов на Киев, пораженных силами и средствами ПВО на подступах.

В результате воздушной атаки на Киев поздно вечером 17 июля в Дарницком районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков.

Спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорание после сбития вражеского дрона.

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