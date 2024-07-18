Уночі Росія атакувала дронами та ракетами: що вдалося збити ППО

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

У ніч проти 18 липня Росія завдала удару по регіонах України 16 "шахедами" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 і Х-35. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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За даними Повітряних сил, Росія вдарила 19 повітряними цілями. З них ППО вдалося знищити всі 16 "шахедів" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракету Х-35 Силам оборони не вдалося знищити.

У КМДА зранку 18 липня повідомляли, що ворог спрямував певну кількість дронів на Київ, які були уражені силами та засобами ППО на підступах.

Внаслідок повітряної атаки на Київ пізно ввечері 17 липня в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.

Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого дрона.

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