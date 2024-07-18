Уночі Росія атакувала дронами та ракетами: що вдалося збити ППО
У ніч проти 18 липня Росія завдала удару по регіонах України 16 "шахедами" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 і Х-35. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
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За даними Повітряних сил, Росія вдарила 19 повітряними цілями. З них ППО вдалося знищити всі 16 "шахедів" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Ракету Х-35 Силам оборони не вдалося знищити.
У КМДА зранку 18 липня повідомляли, що ворог спрямував певну кількість дронів на Київ, які були уражені силами та засобами ППО на підступах.
- Внаслідок повітряної атаки на Київ пізно ввечері 17 липня в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.
- Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого дрона.
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