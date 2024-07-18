Силам обороны пришлось отступить из Урожайного

В ВСУ отметили, что удерживать позиции в районе Урожайного было уже невозможно. Однако украинские бойцы контролируют ситуацию на направлении

Иллюстративное фото - Генштаб

Силам обороны пришлось отступить из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Он отметил, что в районе Урожайного тактическая обстановка сложилась таким образом, что "стало невозможно удерживать там позиции нашим защитникам".

Однако он подчеркнул, что украинские военные контролируют ситуацию на этом направлении и дают адекватный ответ врагу.

Противник для достижения успехов и каких-то "побед" в разрушенных им же населенных пунктах ежедневно терпит немалые потери, подчеркнул спикер ВСУ.

"Они не одну сотню только убитыми составляют, а результат – разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат",- добавил он.

OSINT-сообщество DeepState сообщало об оккупации россиянами Урожайного еще 14 июля. По данным аналитиков, враг начал массированный штурм северной части поселка значительными силами – двумя ротами личного состава.

Урожайное на карте DeepState

16 июля Зеленский провел Ставку, на которой Сырский доложил о ситуации на основных направлениях: это Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и другие. Обсуждали замыслы российских войск и ответ на них.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 17 июля, на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.

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