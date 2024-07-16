На Ставке подняли тему комплектации бригад для ротации на самых сложных участках

Сырский доложил о ситуации на самых горячих направлениях фронта, а начальник Генштаба Баргилевич – о комплектовании бригад

Фото: Yakiv Liashenko / Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и одной из основных тем было комплектование бригад для обеспечения ротации бойцов с горячих направлений фронта.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

На Ставке был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Обсуждались замыслы российских войск и украинский ответ на них.

"Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич", – сообщил президент.

Еще одна большая тема, которая поднималась на Ставке, – вооружение.

"Весь перечень собственного производства – снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все препятствия и ускорять поставки", – добавил он.

15 июля Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В состав введены новый командующий ССО и новый начальник Управления госохраны, а выведены – экс-министр Кубраков и уволенный глава УГО.

Читайте также: Цель – выход в Константиновку. Как россияне пытаются захватить Торецк и что дальше