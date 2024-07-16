На Ставці підняли тему комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках

Сирський доповів щодо ситуації на найгарячіших напрямках фронту, а начальник Генштабу Баргилевич – про комплектування бригад

Фото: Yakiv Liashenko / Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача й однією з основних тем було комплектування бригад задля забезпечення ротації бійців з гарячих напрямків фронту.

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На Ставці була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Обговорювались задуми російських військ і відповідь України на них.

"Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич", – повідомив президент.

Інша велика тема, що підіймалась на Ставці, – озброєння.

"Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", – додав він.

15 липня Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До складу введено нового командувача ССО і нового начальника Управління держохорони, а виведено – ексміністра Кубракова і звільненого главу УДО.

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