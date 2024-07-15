Змінено склад Ставки верховного головнокомандувача: хто увійшов і кого виведено

До складу введено нового командувача ССО і нового начальника Управління держохорони, а виведено – ексміністра Кубракова і звільненого главу УДО

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Так, глава держави постановив увести до персонального складу Ставки призначеного 9 травня командувача Сил спецоперацій Олександра Трепака і призначеного 21 червня начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Водночас Зеленський постановив вивести зі складу Ставки Олександра Кубракова, звільненого з посади глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Сергія Лупанчука, звільненого з посади командувача ССО, а також звільненого з посади начальника Управління держохорони Сергія Рудя. Їх усіх було звільнено 9 травня.