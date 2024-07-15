Змінено склад Ставки верховного головнокомандувача: хто увійшов і кого виведено
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
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Так, глава держави постановив увести до персонального складу Ставки призначеного 9 травня командувача Сил спецоперацій Олександра Трепака і призначеного 21 червня начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.
Водночас Зеленський постановив вивести зі складу Ставки Олександра Кубракова, звільненого з посади глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Сергія Лупанчука, звільненого з посади командувача ССО, а також звільненого з посади начальника Управління держохорони Сергія Рудя. Їх усіх було звільнено 9 травня.
- На початку липня деякі українські медіа писали, нібито Зеленський "втомився" від прем'єра Шмигаля, а тому, ймовірно, звільнить його. Співрозмовники LIGA.net серед депутатів Верховної Ради переконані, що такі ротації в уряді нічого не змінять.
- 10 липня медіа писали, що нібито може залишитись без посади міністр юстиції Малюська, і його місце може зайняти Стефанішина. Малюська іронізував із цього приводу.