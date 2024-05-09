Зеленський призначив нових командувачів ССО і Сил підтримки

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій і призначив нового – ним став полковник Олександр Трепак. Також призначено нового командувача Сил підтримки. Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

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Одним із указів Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спецоперацій. Лупанчук обіймав цю посаду з 3 листопада 2023 року. До нього командувачем ССО був Віктор Хоренко, який заявив, що його звільнили без попередження.

Іншим указом президент призначив Призначити Олександра Трепака командувачем ССО.

Він був заступником командувача ССО, у грудні 2021 року Зеленський надав йому звання бригадного генерала. Трепак має звання Героя України, з 27 серпня до 3 жовтня 2014 року він був старшим військовим начальником з оборони території Донецького аеропорту.

Також 9 травня Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав бригадний генерал Олександр Яковець, проте 26 квітня президент звільнив його – тепер він очолює адміністрацію Держспецслужби транспорту. Командувачем Сил підтримки Яковець пробув менш ніж два місяці.

Перед Яковцем саме Герега був командувачем Сил підтримки – із серпня 2021-го. Зеленський звільнив його 4 березня 2024 року.