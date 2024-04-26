Зеленський звільнив призначеного минулого місяця командувача Сил підтримки, дав нову посаду
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та призначив його головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.
Указом від 26 квітня Зеленський звільнив Яковця із Сил підтримки – менш ніж через два місяці після призначення. Командувачем Яковець став лише 4 березня.
Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою адміністрації Держспецслужби транспорту. Цю посаду обіймав Богдан Бондар, указом від 26 квітня його було звільнено.
Яковець з 2009 до 2018 року був командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення.
Під час війни на сході Яковець виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Він керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом російських сил.
У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики, заступником начальника штабу оперативного командування "Схід", а з 19 лютого 2020 року обіймав посаду начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.
- 23 квітня Кабмін звільнив Віталія Половенка, який був заступником міністра оборони Умєрова з грудня 2023 року.
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