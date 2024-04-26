Зеленський звільнив призначеного минулого місяця командувача Сил підтримки, дав нову посаду

Олександр Яковець (Фото - АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та призначив його головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Указом від 26 квітня Зеленський звільнив Яковця із Сил підтримки – менш ніж через два місяці після призначення. Командувачем Яковець став лише 4 березня.

Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою адміністрації Держспецслужби транспорту. Цю посаду обіймав Богдан Бондар, указом від 26 квітня його було звільнено.

Яковець з 2009 до 2018 року був командиром 91 окремого полку оперативного забезпечення.

Під час війни на сході Яковець виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області. Він керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання проводилися під постійним обстрілом російських сил.

У 2018-2020 роках Яковець був начальником управління логістики, заступником начальника штабу оперативного командування "Схід", а з 19 лютого 2020 року обіймав посаду начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.

ДОВІДКА. Державна спеціальна служба транспорту – спеціалізоване військове формування, яке займається відбудовою військової та цивільної інфраструктури (наприклад, мостів). Її попередник – Залізничні війська ЗСУ, які у 2004 році перейшли в підпорядкування Мінтранспорту як Державна спеціальна служба транспорту. У 2017 році її повернули в структуру Міністерства оборони.

23 квітня Кабмін звільнив Віталія Половенка, який був заступником міністра оборони Умєрова з грудня 2023 року.

Читайте також: ДТП у Карпатах: четверо загиблих, серед них – один з керівників Держспецтрансслужби