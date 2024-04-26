Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки, дал новую должность

Александр Яковец (Фото - АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Силами поддержки ВСУ и назначил его главой администрации Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Указом от 26 апреля Зеленский уволил Яковца из Сил поддержки – менее чем через два месяца после назначения. Командующим Яковец стал только 4 марта.

Другим указом Зеленский назначил Яковца главой администрации Госспецслужбы транспорта. Эту должность занимал Богдан Бондарб, указом от 26 апреля он был уволен.

Яковец с 2009 по 2018 год был командиром 91 отдельного полка оперативного обеспечения.

Во время войны на востоке Яковец выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области. Он руководил созданием управляемых узлов заграждений, эти задачи проводились под постоянным обстрелом российских сил.

В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики, заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток", а с 19 февраля 2020 года занимал должность начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ.

СПРАВКА. Государственная специальная служба транспорта – специализированное военное формирование, занимающееся восстановлением военной и гражданской инфраструктуры (например, мостов). Ее предшественник – Железнодорожные войска ВСУ, перешедшие в 2004 году в подчинение Минтранспорта как Государственная специальная служба транспорта. В 2017 году она была возвращена в структуру Министерства обороны.

23 апреля Кабмин уволил Виталия Половенко, который был заместителем министра обороны Умерова с декабря 2023 года.

Читайте также: ДТП в Карпатах: четверо погибших, среди них – один из руководителей Госспецтрансслужбы