Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки, дал новую должность
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Силами поддержки ВСУ и назначил его главой администрации Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Указом от 26 апреля Зеленский уволил Яковца из Сил поддержки – менее чем через два месяца после назначения. Командующим Яковец стал только 4 марта.
Другим указом Зеленский назначил Яковца главой администрации Госспецслужбы транспорта. Эту должность занимал Богдан Бондарб, указом от 26 апреля он был уволен.
Яковец с 2009 по 2018 год был командиром 91 отдельного полка оперативного обеспечения.
Во время войны на востоке Яковец выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области. Он руководил созданием управляемых узлов заграждений, эти задачи проводились под постоянным обстрелом российских сил.
В 2018-2020 годах Яковец был начальником управления логистики, заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток", а с 19 февраля 2020 года занимал должность начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ.
- 23 апреля Кабмин уволил Виталия Половенко, который был заместителем министра обороны Умерова с декабря 2023 года.
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