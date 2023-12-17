ДТП в Карпатах: четверо погибших, среди них – один из руководителей Госспецтрансслужбы

Автомобиль с военными врезался в фуру во Львовской области, погибли четыре человека

Фото: Виталий Глагола / Telegram

На перевале между Закарпатской и Львовской областями в ДТП погибли четыре военных, в том числе один из руководителей Государственной специальной службы транспорта полковник Виктор Жигунов. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook ведомства, об обстоятельствах аварии сообщило местное издание Zaxid.net.

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Жигунов находился в легковом автомобиле Ford Focus на военных номерах, который при обгоне столкнулся с грузовиком Volvo. ДТП произошло 16 декабря около 14:30 в селе Сможе (Стрыйский район Львовской области).

В результате водитель легковушки и трое его пассажиров – двое мужчин и женщина – погибли.

Государственная специальная служба транспорта, которая входит в систему Минобороны, сообщила, что в ДТП во Львовской области погибли ее сотрудники, находившиеся в рабочей командировке.

"16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", – говорится в сообщении.

Фото: ДССТУ

Государственная специальная служба транспорта – специализированное военное формирование, которое занимается восстановлением военной и гражданской инфраструктуры (например, мостов). Ее предшественник – железнодорожные войска ВСУ, которые в 2004 году перешли в подчинение Минтранспорта как Государственная специальная служба транспорта. В 2017 году его вернули в структуру Министерства обороны.