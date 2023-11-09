Смертельна ДТП. Нардепу Ніколаєнку призначили цілодобовий домашній арешт

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від Батьківщини Андрію Ніколаєнку – цілодобовий домашній арешт, пише Суспільне. Політика підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула 18-річна жінка.

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Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт і носити електронний браслет, запобіжний захід обрали до 4 січня 2024 року, зазначає ЗМІ.

Прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, пише медіа.

ДОВІДКА. ДТП сталася 3 листопада на трасі у Житомирській області. ДТП сталася 3 листопада на трасі у Житомирській області. Поліція області повідомляла, що, попередньо, Ніколенко за кермом Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну жінку – від отриманих травм вона загинула на місці. 6 листопада нардеп отримав підозру, повідомили в Офісі генпрокурора. За попередніми даними слідчих, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху, тим самим порушивши ПДР.

Прокурор долучив до справи результати технічної експертизи, за якою швидкість авто нардепа становила від 141 до 153 км на годину (прокурор повідомляв, що дозволена швидкість була 110 км/год), зауважує Суспільне.

"Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження. Адвокати, зокрема, долучили лист від командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Він у листі висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід", – повідомляє ЗМІ.

Окрім листа від Сирського було подано лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича, зауважує медіа.

Нардеп від Батьківщини Валентин Наливайченко заявив, що бере Ніколаєнка на поруки, передає Суспільне.

За словами політика, Ніколаєнко залишився у Києві на початку повномасштабного вторгнення РФ та став до лав тероборони, не переховується та працює у Верховній Раді та комітетах, а також "особисто вирішує питання постачання необхідного озброєння та спорядження для ЗСУ".

Наливайченко зазначив, що на адресу суду прийшли листи від командувачів родів ЗСУ, тому що "саме він [Ніколаєнко] із міністром оборони однієї з азійських країн ці питання вирішує".

Загалом, Ніколаєнка прийшли підтримати близько 20 нардепів, зазначає ЗМІ.

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