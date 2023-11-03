На Житомирщині збили на смерть жінку. За кермом був нардеп від Батьківщини, каже поліція
На трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району сталася смертельна ДТП за участю народного депутата від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Про це пише пресслужба поліції Житомирської області й підтверджує нардеп у коментарі LIGA.net.
Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на 18-річну жінку.
Поліція повідомляє, що потерпіла загинула на місці.
Правоохоронці заявили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме.
Низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах заявили, що винуватцем ДТП є нардеп Ніколаєнко.
LIGA.net зателефонувала йому, аби уточнити інформацію. Нардеп підтвердив, що потрапив в аварію.
"Я потрапив у ДТП, так, правда", – сказав він.
У ДБР заявили про початок розслідування.
ДОПОВНЕНО о 13:20. Ніколаєнко у Facebook підтвердив наїзд на жінку і запевнив, що "усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи".
За його словами, він був тверезим та не порушував ПДР, але "трагедії уникнути не вдалося".
- 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
- Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.
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