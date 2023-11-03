На Житомирщині збили на смерть жінку. За кермом був нардеп від Батьківщини, каже поліція

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На трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району сталася смертельна ДТП за участю народного депутата від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Про це пише пресслужба поліції Житомирської області й підтверджує нардеп у коментарі LIGA.net.

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Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на 18-річну жінку.

Поліція повідомляє, що потерпіла загинула на місці.

Правоохоронці заявили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме.

Низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах заявили, що винуватцем ДТП є нардеп Ніколаєнко.

LIGA.net зателефонувала йому, аби уточнити інформацію. Нардеп підтвердив, що потрапив в аварію.

"Я потрапив у ДТП, так, правда", – сказав він.

У ДБР заявили про початок розслідування.

ДОПОВНЕНО о 13:20. Ніколаєнко у Facebook підтвердив наїзд на жінку і запевнив, що "усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи".

За його словами, він був тверезим та не порушував ПДР, але "трагедії уникнути не вдалося".

26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.

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