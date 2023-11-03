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На Житомирщині збили на смерть жінку. За кермом був нардеп від Батьківщини, каже поліція

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03.11.2023, 11:43
На Житомирщині збили на смерть жінку. За кермом був нардеп від Батьківщини, каже поліція - Фото
Фото: Поліція Житомирщини
доповнено

На трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району сталася смертельна ДТП за участю народного депутата від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Про це пише пресслужба поліції Житомирської області й підтверджує нардеп у коментарі LIGA.net.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на 18-річну жінку.

Поліція повідомляє, що потерпіла загинула на місці.

Правоохоронці заявили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме.

Низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах заявили, що винуватцем ДТП є нардеп Ніколаєнко.

LIGA.net зателефонувала йому, аби уточнити інформацію. Нардеп підтвердив, що потрапив в аварію.

"Я потрапив у ДТП, так, правда", – сказав він.

У ДБР заявили про початок розслідування.

ДОПОВНЕНО о 13:20. Ніколаєнко у Facebook підтвердив наїзд на жінку і запевнив, що "усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи".

За його словами, він був тверезим та не порушував ПДР, але "трагедії уникнути не вдалося".

Фото: Поліція Житомирщини

Фото: Поліція Житомирщини
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Мілана Головань
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дтпЖитомирщинаандрій ніколаєнко

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