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Под Житомиром сбили насмерть женщину. За рулем был нардеп от Батькивщины, говорит полиция

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:43
Под Житомиром сбили насмерть женщину. За рулем был нардеп от Батькивщины, говорит полиция - Фото
Фото: Полиция Житомирской области

На трассе Киев – Чоп в селе Березовцы Житомирского района произошло смертельное ДТП с участием народного депутата от Батькивщины Андрея Николаенко. Об этом пишет пресс-служба полиции Житомирской области и подтверждает нардеп в комментарии LIGA.net.

Предварительно водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на 18-летнюю женщину.

Полиция сообщает, что потерпевшая погибла на месте.

Правоохранители заявили, что за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины, но не уточнили, кто именно.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах заявили, что виновником ДТП является нардеп Николаенко.

LIGA.net позвонила ему, чтобы уточнить информацию. Нардеп подтвердил, что попал в аварию.

"Я попал в ДТП, да, правда", – сказал он.

В ГБР заявили о начале расследования.

Фото: Полиция Житомирской области

Фото: Поліція Житомирщини
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Милана Головань
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дтпжитомирская областьАндрей Николаенко

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