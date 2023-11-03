Под Житомиром сбили насмерть женщину. За рулем был нардеп от Батькивщины, говорит полиция
На трассе Киев – Чоп в селе Березовцы Житомирского района произошло смертельное ДТП с участием народного депутата от Батькивщины Андрея Николаенко. Об этом пишет пресс-служба полиции Житомирской области и подтверждает нардеп в комментарии LIGA.net.
Предварительно водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на 18-летнюю женщину.
Полиция сообщает, что потерпевшая погибла на месте.
Правоохранители заявили, что за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины, но не уточнили, кто именно.
Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах заявили, что виновником ДТП является нардеп Николаенко.
LIGA.net позвонила ему, чтобы уточнить информацию. Нардеп подтвердил, что попал в аварию.
"Я попал в ДТП, да, правда", – сказал он.
В ГБР заявили о начале расследования.
- 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
- Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.
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