Смертельна ДТП під Житомиром. Нардепа Ніколаєнка підозрюють у порушенні ПДР

Народному депутату від Батьківщини Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП, що сталася 3 листопада на трасі у Житомирській області. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Поліція Житомирської області повідомляла, що, попередньо, Ніколенко за кермом Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну жінку – від отриманих травм вона загинула на місці.

За попередніми даними слідчих, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху, тим самим порушивши ПДР.

Сам нардеп у день інциденту запевняв, що не порушував правил і був тверезим.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, пише Офіс генпрокурора.

26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.

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