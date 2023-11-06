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Смертельна ДТП під Житомиром. Нардепа Ніколаєнка підозрюють у порушенні ПДР

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 15:53
Смертельна ДТП під Житомиром. Нардепа Ніколаєнка підозрюють у порушенні ПДР - Фото
Фото: Поліція Житомирщини

Народному депутату від Батьківщини Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП, що сталася 3 листопада на трасі у Житомирській області. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Поліція Житомирської області повідомляла, що, попередньо, Ніколенко за кермом Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну жінку – від отриманих травм вона загинула на місці.

За попередніми даними слідчих, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху, тим самим порушивши ПДР.

Сам нардеп у день інциденту запевняв, що не порушував правил і був тверезим.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, пише Офіс генпрокурора.

  • 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.
Мілана Головань
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