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Смертельное ДТП под Житомиром. Нардепа Николаенко подозревают в нарушении ПДД

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 15:53
Смертельное ДТП под Житомиром. Нардепа Николаенко подозревают в нарушении ПДД - Фото
Фото: Полиция Житомирской области

Народному депутату от Батькивщины Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, которое произошло 3 ноября на трассе в Житомирской области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Полиция Житомирской области сообщала, что, предварительно, Николенко за рулем Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе, совершил наезд на 18-летнюю женщину – от полученных травм она погибла на месте.

По предварительным данным следователей, Николаенко превысил разрешенную максимальную скорость движения, тем самым нарушив ПДД.

Сам нардеп в день инцидента уверял, что не нарушал правил и был трезв.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Офис генпрокурора.

  • 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
  • Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.
Милана Головань
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дтпподозрениеАндрей Николаенко

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