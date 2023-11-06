Смертельное ДТП под Житомиром. Нардепа Николаенко подозревают в нарушении ПДД

Народному депутату от Батькивщины Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, которое произошло 3 ноября на трассе в Житомирской области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Полиция Житомирской области сообщала, что, предварительно, Николенко за рулем Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе, совершил наезд на 18-летнюю женщину – от полученных травм она погибла на месте.

По предварительным данным следователей, Николаенко превысил разрешенную максимальную скорость движения, тем самым нарушив ПДД.

Сам нардеп в день инцидента уверял, что не нарушал правил и был трезв.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Офис генпрокурора.

26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.

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