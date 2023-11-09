Смертельное ДТП. Нардепу Николаенко назначили круглосуточный домашний арест

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от Родины Андрею Николаенко – круглосуточный домашний арест, пишет Суспільне. Политика подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 18-летняя женщина.

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Николаенко обязали прибывать в суд, сдать паспорт и носить электронный браслет, отмечает СМИ.

Прокурор требовал избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, пишет медиа.

Он приобщил к делу результаты технической экспертизы, по которой скорость авто нардепа составляла от 141 до 153 км/ч (прокурор сообщал, что разрешенная скорость была 110 км/ч), отмечает Суспільне.

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