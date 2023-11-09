UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Смертельное ДТП. Нардепу Николаенко назначили круглосуточный домашний арест

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 15:15
Смертельное ДТП. Нардепу Николаенко назначили круглосуточный домашний арест - Фото
Фото: Полиция Житомирщины

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от Родины Андрею Николаенко – круглосуточный домашний арест, пишет Суспільне. Политика подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 18-летняя женщина.

Николаенко обязали прибывать в суд, сдать паспорт и носить электронный браслет, отмечает СМИ.

Прокурор требовал избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, пишет медиа.

Он приобщил к делу результаты технической экспертизы, по которой скорость авто нардепа составляла от 141 до 153 км/ч (прокурор сообщал, что разрешенная скорость была 110 км/ч), отмечает Суспільне.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 