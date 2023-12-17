ДТП у Карпатах: четверо загиблих, серед них – один з керівників Держспецтрансслужби

Автомобіль з військовими врізався у фуру в Львівській області, загинули четверо осіб

Фото: Віталій Глагола / Telegram

На перевалі між Закарпатською і Львівською областями в ДТП загинули четверо військових, зокрема один із керівників Державної спеціальної служби транспорту полковник Віктор Жигунов. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook, про обставини аварії повідомило місцеве видання Zaxid.net.

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Жигунов перебував у легковому автомобілі Ford Focus на військових номерах, який під час обгону зіткнувся з вантажівкою Volvo. ДТП сталося 16 грудня, близько 14:30, у селі Сможе (Стрийський район Львівської області).

У результаті водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка – загинули.

Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні.

"16 грудня, близько 14:30, під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДССТУ

Державна спеціальна служба транспорту – спеціалізоване військове формування, яке займається відбудовою військової та цивільної інфраструктури (наприклад, мостів). Її попередник – залізничні війська ЗСУ, які у 2004 році перейшли в підпорядкування Мінтранспорту як Державна спеціальна служба транспорту. У 2017 році її повернули в структуру Міністерства оборони.