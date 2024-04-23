Уволен заместитель министра обороны Половенко

Во вторник, 23 апреля, Кабмин уволил Виталия Половенко, он был заместителем Умерова с декабря 2023 года

Витай Половенко (Фото - Facebook Половенко)

На заседании 23 апреля Кабинет министров уволил Виталия Половенко с должности замминистра обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Половенко проработал заместителем министра обороны Рустема Умерова менее пяти месяцев – он был назначен на эту должность 1 декабря 2023-го.

В сфере ответственности Половенко были вопросы тылового снабжения.

Приоритетными направлениями его работы в Минобороны назвали "разработку и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте".

Половенко с 2019 года работал начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Участник боевых действий, кандидат военных наук.

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