Уволен заместитель министра обороны Половенко
На заседании 23 апреля Кабинет министров уволил Виталия Половенко с должности замминистра обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Половенко проработал заместителем министра обороны Рустема Умерова менее пяти месяцев – он был назначен на эту должность 1 декабря 2023-го.
В сфере ответственности Половенко были вопросы тылового снабжения.
Приоритетными направлениями его работы в Минобороны назвали "разработку и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте".
Половенко с 2019 года работал начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Участник боевых действий, кандидат военных наук.
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