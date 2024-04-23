Звільнено заступника міністра оборони Половенка
На засіданні 23 квітня Кабінет міністрів звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Половенко пропрацював заступником міністра оборони Рустема Умєрова менш ніж п'ять місяців – його було призначено на цю посаду 1 грудня 2023-го.
У сфері відповідальності Половенка були питання тилового постачання.
Пріоритетними напрямами його роботи у Міноборони назвали "розробку та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті".
Половенко з 2019 року працював начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій, кандидат воєнних наук.
- 23 квітня державний оператор тилу Міністерства оборони відсторонив компанію "Твій Хліб" з Житомирської області від постачання продуктів для армії.
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