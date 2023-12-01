Кабмін призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони
Кабінет міністрів провів нові призначення, зокрема, призначено нового заступника міністра оборони. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Заступником міністра оборони призначено полковника Віталія Половенка.
Половенко з 2019 року працював начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій, кандидат воєнних наук.
Як повідомили у Міноборони, у сфері відповідальності Половенка будуть питання тилового постачання.
Пріоритетними напрямками його роботи будуть "розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті".
- 5 жовтня 2023 року Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони – ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер та Дмитро Клименков.
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