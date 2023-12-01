Кабмін призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони

Ілюстративне зображення (Фото – пресслужба Кабміну)

Кабінет міністрів провів нові призначення, зокрема, призначено нового заступника міністра оборони. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Заступником міністра оборони призначено полковника Віталія Половенка.

Половенко з 2019 року працював начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій, кандидат воєнних наук.

Віталій Половенко (Фото – Міноборони)

Як повідомили у Міноборони, у сфері відповідальності Половенка будуть питання тилового постачання.

Пріоритетними напрямками його роботи будуть "розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті".

5 жовтня 2023 року Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони – ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер та Дмитро Клименков.

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