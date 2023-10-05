Новини | Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони. Вони з Генштабу, НАЗК та Фонду держмайна
05.10.2023, 10:11
Рустем Умєров (Фото: EPA)
Кабінет міністрів призначив ще трьох заступників міністра оборони на засіданні 5 жовтня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, новими заступниками голови оборонного відомства стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков.
Гаврилюк до цього був заступником начальника Генерального штабу та начальником Головного управління логістики.
Гайдер обіймав посаду керівника відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку Національної агенції запобігання корупції.
Кліменков був першим заступником голови Фонду державного майна.
Раніше Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.
- 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.
- 6 вересня новим міністром оборони став Рустем Умєров.
Читайте також: Ротація року. Що треба знати про Умєрова та навіщо Зеленському "східний фронт"
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі