Кабінет міністрів призначив ще трьох заступників міністра оборони на засіданні 5 жовтня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, новими заступниками голови оборонного відомства стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков.

Гаврилюк до цього був заступником начальника Генерального штабу та начальником Головного управління логістики.

Гайдер обіймав посаду керівника відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку Національної агенції запобігання корупції.

Кліменков був першим заступником голови Фонду державного майна.

Раніше Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

Читайте також: Ротація року. Що треба знати про Умєрова та навіщо Зеленському "східний фронт"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.