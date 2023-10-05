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Новини | Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони. Вони з Генштабу, НАЗК та Фонду держмайна

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 10:11
Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони. Вони з Генштабу, НАЗК та Фонду держмайна - Фото
Рустем Умєров (Фото: EPA)

Кабінет міністрів призначив ще трьох заступників міністра оборони на засіданні 5 жовтня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, новими заступниками голови оборонного відомства стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков.
Гаврилюк до цього був заступником начальника Генерального штабу та начальником Головного управління логістики.
Гайдер обіймав посаду керівника відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку Національної агенції запобігання корупції.

Кліменков був першим заступником голови Фонду державного майна.

Раніше Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

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Дмитро Гриниченко
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