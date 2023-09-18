Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім Павлюка
18.09.2023, 11:49
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Кабінет міністрів звільнив майже всіх заступників міністра оборони на засіданні 18 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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За його словами, Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).
Вони обіймали свої посади за минулого міністра Олексія Резнікова, з минулої команди залишився тільки генерал Олександр Павлюк.
Нещодавно Зеленський повідомив, що провів кілька важливих нарад – зокрема, з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником міністра Олександром Павлюком та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.
Нарада стосувалася забезпечення українських воїнів і прозорості цього забезпечення.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.
- 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.
- 6 вересня новим міністром оборони став Рустем Умєров.
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