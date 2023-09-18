Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім Павлюка

Кабінет міністрів звільнив майже всіх заступників міністра оборони на засіданні 18 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр , Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

Вони обіймали свої посади за минулого міністра Олексія Резнікова, з минулої команди залишився тільки генерал Олександр Павлюк.

Нещодавно Зеленський повідомив, що провів кілька важливих нарад – зокрема, з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником міністра Олександром Павлюком та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Нарада стосувалася забезпечення українських воїнів і прозорості цього забезпечення.

Читайте також: Ротація року. Що треба знати про Умєрова та навіщо Зеленському "східний фронт"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.