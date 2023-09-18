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Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім Павлюка

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 11:49
Маляр, Дейнега та інші. Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, окрім Павлюка - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Кабінет міністрів звільнив майже всіх заступників міністра оборони на засіданні 18 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

Вони обіймали свої посади за минулого міністра Олексія Резнікова,  з минулої команди залишився тільки генерал Олександр Павлюк.

Нещодавно Зеленський повідомив, що провів кілька важливих нарад – зокрема, з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником міністра Олександром Павлюком та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Нарада стосувалася забезпечення українських воїнів і прозорості цього забезпечення.

Читайте також: Ротація року. Що треба знати про Умєрова та навіщо Зеленському "східний фронт"

Дмитро Гриниченко
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