Маляр, Дейнега и другие. Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, кроме Павлюка

Кабинет министров уволил почти всех заместителей министра обороны на заседании 18 сентября. Об этом сообщил остоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, Кабмин принял решение уволить с должностей замминистра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр , Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).

Они занимали свои должности при прошлом министре Алексее Резникове, из прошлой команды остался только генерал Александр Павлюк.

Недавно Зеленский сообщил, что провел несколько важных совещаний – в частности, с министром обороны Рустемом Умеровым, первым замминистра Александром Павлюком и вице-премьером Михаилом Федоровым.

Совещание касалось обеспечения украинских воинов и прозрачности этого обеспечения.

3 сентября в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.

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