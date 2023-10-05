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Кабмин назначил еще трех замминистра обороны. Они из Генштаба, НАПК и Фонда госимущества

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 10:11
Кабмин назначил еще трех замминистра обороны. Они из Генштаба, НАПК и Фонда госимущества - Фото
Рустем Умеров (Фото: EPA)

Кабинет министров назначил еще трех заместителей министра обороны на заседании 5 октября. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, новыми заместителями главы оборонного ведомства стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.
Гаврилюк до этого был заместителем начальника Генерального штаба и начальником Главного управления логистики. 
Гайдер занимал должность руководителя отдела цифровой трансформации и инновационного развития Национального агенства по предотвращению коррупции. 

Клименков же был первым заместителем главы Фонда государственного имущества.

Ранее Кабмин принял решение уволить с должностей замминистра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства). 

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Дмитрий Гриниченко
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