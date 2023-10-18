Умєров представив Зеленському новий склад Міноборони та програму відомства

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, де той представив свою команду та програму. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Провів нараду з міністром оборони України. Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено", – сказав Зеленський.

За його словами, у відомстві вже зробили кроки для:

— зменшення бюрократії та спрощення документообігу;

— вивільнення часу командирів на бойову роботу замість паперової;

— збільшення цифровізації та чіткості в постачанні у війська.

"Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем", — додав президент.

18 вересня 2023 року Кабмін звільнив із посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

5 жовтня було призначено нових заступників голови оборонного відомства. Ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков.

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