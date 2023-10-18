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Умєров представив Зеленському новий склад Міноборони та програму відомства

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 21:33
Умєров представив Зеленському новий склад Міноборони та програму відомства - Фото
Рустем Умєров (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, де той представив свою команду та програму. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Провів нараду з міністром оборони України. Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено", – сказав Зеленський. 

За його словами, у відомстві вже зробили кроки для:

— зменшення бюрократії та спрощення документообігу;
— вивільнення часу командирів на бойову роботу замість паперової;
— збільшення цифровізації та чіткості в постачанні у війська.

"Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем", — додав президент.

  • 18 вересня 2023 року Кабмін звільнив із посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).
  • 5 жовтня було призначено нових заступників голови оборонного відомства. Ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаРустем Умєров
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