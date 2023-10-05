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Закупівлі Міноборони. Відомство пояснило, що робитиме новий заступник Умєрова

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 11:55
Закупівлі Міноборони. Відомство пояснило, що робитиме новий заступник Умєрова - Фото
Дмитро Кліменков (Фото: Міноборони)

Уряд призначив Дмитра Кліменкова заступником міністра оборони з питань закупівель. Він працював в Укртрансгазі, Фонді держмайна, Міжнародних авіалініях України та Еріксоні. Його пріоритетні напрямки роботи – формування політики закупівель, летальні та нелетальні закупівлі, повідомляє Міноборони. Зокрема, серед пріоритетів є запуск Агенції ресурсних (нелетальних) закупівель.

Раніше Кліменков працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". Міноборони зазначає, що за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план із закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.

Перед цим він був першим заступником голови Фонду держмайна, директором з інфраструктури та логістики компанії "Міжнародні авіалінії України" та керівником масштабних проєктів у шведській компанії "Еріксон".

Міноборони виділило пріоритетні напрями роботи Кліменкова:

→ Формування політик закупівель: цифровізація процесів, чітка система взаємовідносин Агенція-Спецекспортери, поетапний алгоритм закупівель та контролю;

→ Летальні закупівлі: уніфікація та централізація запитів від центрів ухвалення рішень, стандартизація номенклатури, пріоритетність потреб;

→ Нелетальні закупівлі: повноцінний запуск Агенції ресурсних закупівель, довгострокове планування потреб, стандартизація номенклатури.

На думку відомства, досвід Кліменкова допоможе зробити ефективними процеси летальних та нелетальних закупівель.

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Артем Джеріпа
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