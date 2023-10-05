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Закупки Минобороны. Ведомство объяснило, что будет делать новый заместитель Умерова

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 11:55
Закупки Минобороны. Ведомство объяснило, что будет делать новый заместитель Умерова - Фото
Дмитрий Клименков (Фото: Минобороны)

Правительство назначило Дмитрия Клименкова замминистра обороны по вопросам закупок. Он работал в Укртрансгазе, Фонде госимущества, Международных аиалиниях Украины и Эриксоне. Его приоритетные направления работы – формирование политики закупок, летальные и нелетальные закупки, сообщает Минобороны. В частности, среди приоритетов есть запуск Агентства ресурсных (нелетальных) закупок.

Ранее Клименков работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". Минобороны отмечает, что за время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов.

До этого он был первым заместителем председателя Фонда госимущества, директором по инфраструктуре и логистике компании "Международные авиалинии Украины" и руководителем масштабных проектов в шведской компании "Эриксон".

Минобороны выделило приоритетные направления работы Клименков:

Формирование политик закупок: цифровизация процессов, четкая система взаимоотношений Агентство-Спецэкспортеры, поэтапный алгоритм закупок и контроля;

Летальные закупки: унификация и централизация запросов от центров принятия решений, стандартизация номенклатуры, приоритетность потребностей;

Нелетальные закупки: полноценный запуск Агентства ресурсных закупок, долгосрочное планирование потребностей, стандартизация номенклатуры.

По мнению ведомства, опыт Клименкова поможет сделать эффективными процессы летальных и нелетальных закупок.

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Артём Джерипа
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