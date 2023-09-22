Директора Фонда Притулы назначили замминистром стратегических отраслей промышленности
Кабинет Министров назначил Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, она является директором Благотворительного фонда Сергея Притулы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Назначено: Гвоздяр Анну Юрьевну заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины", – написал он.
Пока что Фонд не сообщал об уходе Гвоздяр с должности.
Назначенная в Минобороны Дараган имеет правоведческое образование, работала в юридическом управлении аппарата политической партии, помощником Министра юстиции, руководителем офиса народного депутата – Алексея Порошенко, сына пятого президента.
С 2019 по 2022 год работала Госсекретарем Министерства по делам ветеранов.
В июле 2023 года ее назначили заместителем тогдашнего главы Фонда государственного имущества - Рустема Умерова. В настоящее время он является министром обороны.
Также Кабмин уволил госсекретаря Министерства по делам ветеранов – Виталия Загайного.
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- 18 сентября Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).
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