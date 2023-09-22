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Директора Фонда Притулы назначили замминистром стратегических отраслей промышленности

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 16:55
Директора Фонда Притулы назначили замминистром стратегических отраслей промышленности - Фото
Анна Гвоздяр (Фото: Мост)

Кабинет Министров назначил Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, она является директором Благотворительного фонда Сергея Притулы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначено: Гвоздяр Анну Юрьевну заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины", – написал он.

Пока что Фонд не сообщал об уходе Гвоздяр с должности.

Назначенная в Минобороны Дараган имеет правоведческое образование, работала в юридическом управлении аппарата политической партии, помощником Министра юстиции, руководителем офиса народного депутата – Алексея Порошенко, сына пятого президента.

С 2019 по 2022 год работала Госсекретарем Министерства по делам ветеранов.

В июле 2023 года ее назначили заместителем тогдашнего главы Фонда государственного имущества - Рустема Умерова. В настоящее время он является министром обороны.

Также Кабмин уволил госсекретаря Министерства по делам ветеранов – Виталия Загайного.

Новость дополняется...

  • 18 сентября Кабмин уволил почти всех заместителей министра обороны: Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).

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Артём Джерипа
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