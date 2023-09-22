Директорку Фонду Притули призначили заступницею міністра стратегічних галузей промисловості

Кабінет міністрів призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вона є директоркою Благодійного фонду Сергія Притули. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Призначено: Гвоздяр Ганну Юріївну заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства оборони України", – написав він.

Поки що Фонд не повідомляв про звільнення Гвоздяр з посади, вона є директоркою організації з моменту її заснування у 2020 році. Вона вела волонтерську діяльність з 2014 року.

Призначена у Міноборони Дараган має правознавчу освіту, працювала в юридичному управлінні апарату політичної партії, помічником міністра юстиції, керівником офісу народного депутата — Олексія Порошенка, сина п'ятого президента.

З 2019 до 2022 року працювала держсекретарем Міністерства у справах ветеранів.

У липні 2023 року її призначили заступницею тодішнього голови Фонду державного майна — Рустема Умєрова. Наразі він є міністром оборони.

Також Кабмін звільнив держсекретаря Міністерства у справах ветеранів – Віталія Загайного.

Раніше він був керівником управління регіональної політики Міністерства внутрішніх справ, до цього працював заступником глави Львівської ОДА та першим заступником Чернігівської ОДА.

Перед цим Загайний 15 років очолював неурядові організації.

Головне управління розвідки повідомило, що космічний супутник ICEYE, який волонтери придбали на зібрані гроші, відіграв "дуже важливу роль" у нещодавній атаці ЗСУ на Севастопольську бухту.

Як "супутники Притули" допомагають знищувати окупантів: практичні кейси від голови МО Резнікова рік тому.

18 вересня Кабмін звільнив майже всіх заступників міністра оборони: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

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