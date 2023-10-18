Умеров представил Зеленскому новый состав Минобороны и программу ведомства
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, где тот представил свою команду и программу. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.
"Провел совещание с министром обороны Украины. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", – сказал Зеленский.
По его словам, в ведомстве уже сделали шаги для:
— уменьшения бюрократии и упрощения документооборота;
— высвобождения времени командиров на боевую работу вместо бумажной;
— увеличения цифровизации и четкости в снабжении войск.
"Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем", — добавил президент.
- 18 сентября 2023 года Кабмин уволил с должностей заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).
- 5 октября были назначены новые заместители главы оборонного ведомства. Ими стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.
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