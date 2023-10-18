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Умеров представил Зеленскому новый состав Минобороны и программу ведомства

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 21:33
Умеров представил Зеленскому новый состав Минобороны и программу ведомства - Фото
Рустем Умеров (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, где тот представил свою команду и программу. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Провел совещание с министром обороны Украины. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", – сказал Зеленский.

По его словам, в ведомстве уже сделали шаги для:

— уменьшения бюрократии и упрощения документооборота;
— высвобождения времени командиров на боевую работу вместо бумажной;
— увеличения цифровизации и четкости в снабжении войск.

"Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем", — добавил президент.

  • 18 сентября 2023 года Кабмин уволил с должностей заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).
  • 5 октября были назначены новые заместители главы оборонного ведомства. Ими стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.

Читайте также: Закупки Минобороны. Ведомство объяснило, что будет делать новый заместитель Умерова

Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаРустем Умеров

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