Умеров представил Зеленскому новый состав Минобороны и программу ведомства

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, где тот представил свою команду и программу. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

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"Провел совещание с министром обороны Украины. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", – сказал Зеленский.

По его словам, в ведомстве уже сделали шаги для:

— уменьшения бюрократии и упрощения документооборота;

— высвобождения времени командиров на боевую работу вместо бумажной;

— увеличения цифровизации и четкости в снабжении войск.

"Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем", — добавил президент.

18 сентября 2023 года Кабмин уволил с должностей заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства).

5 октября были назначены новые заместители главы оборонного ведомства. Ими стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.

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