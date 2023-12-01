Кабмин назначил Виталия Половенко заместителем министра обороны
Кабинет министров провел новые назначения, в том числе, назначен новый заместитель министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Заместителем министра обороны назначен полковник Виталий Половенко.
Половенко с 2019 года работал начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Участник боевых действий, кандидат военных наук.
Как сообщили в Минобороны, в сфере ответственности Половенко будут вопросы тылового снабжения.
Приоритетными направлениями его работы будут "разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте".
- 5 октября 2023 года Кабмин назначил трех заместителей министра обороны – ими стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.
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