Кабмин назначил Виталия Половенко заместителем министра обороны

Кабинет министров провел новые назначения, в том числе, назначен новый заместитель министра обороны по вопросам тылового обеспечения

Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров провел новые назначения, в том числе, назначен новый заместитель министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Заместителем министра обороны назначен полковник Виталий Половенко.

Половенко с 2019 года работал начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Участник боевых действий, кандидат военных наук.

Виталий Половенко (Фото – Минобороны)

Как сообщили в Минобороны, в сфере ответственности Половенко будут вопросы тылового снабжения.

Приоритетными направлениями его работы будут "разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте".

5 октября 2023 года Кабмин назначил трех заместителей министра обороны – ими стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.

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