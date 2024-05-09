Зеленский назначил новых командующих ССО и Силами поддержки

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций и назначил нового – им стал полковник Александр Трепак. Также назначен новый командующий Силами поддержки. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Одним из указов Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Силами спецопераций. Лупанчук занимал этот пост с 3 ноября 2023 года. До него командующим ССО был Виктор Хоренко, заявивший, что его уволили без предупреждения.

Другим указом президент назначил Александра Трепака командующим ССО.

Он был заместителем командующего ССО, в декабре 2021 года Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. Трепак имеет звание Героя Украины, с 27 августа по 3 октября 2014 года он был старшим военным начальником по обороне территории Донецкого аэропорта.

Также 9 мая Зеленский назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки ВСУ. Ранее этот пост занимал бригадный генерал Александр Яковец, однако 26 апреля президент уволил его – теперь он возглавляет администрацию Госспецслужбы транспорта. Командующим Силами поддержки Яковец пробыл менее двух месяцев.

Перед Яковцом именно Герега был командующим Силами поддержки – с августа 2021-го. Зеленский уволил его 4 марта 2024-го.