Зеленский назначил нового командующего ССО. Им стал Сергей Лупанчук

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Документ был обнародован 3 ноября и вступает в силу с момента подписания.

Другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО Виктора Хоренко.

О причинах такой кадровой ротации пока неизвестно.

Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, который перешел на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Под Светлодарском ССО ударили по российским дроноводам и беспилотнику Zala – видео.

Под Авдеевкой ССО "поджарили" танк Т-90 "Прорыв" и ремонтную машину РФ — видео попаданий.

Тактическая группа ССО "Медоїди" уничтожила аппаратную РЭБ оккупантов – видео.

Читайте также: Уничтожение дронами танков оккупантов на Донецком направлении – ССО показали видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.