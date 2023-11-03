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Зеленский назначил нового командующего ССО. Им стал Сергей Лупанчук

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 15:34
Зеленский назначил нового командующего ССО. Им стал Сергей Лупанчук - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ был обнародован 3 ноября и вступает в силу с момента подписания. 

Другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО Виктора Хоренко.

О причинах такой кадровой ротации пока неизвестно.

Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, который перешел на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. 

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Дмитрий Гриниченко
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