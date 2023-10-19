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Уничтожение дронами танков оккупантов на Донецком направлении – ССО показали видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 09:38
Уничтоженный российский танк (Фото - oryxspioenkop.com)
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На Донецком направлении дроны эффективно отработали по трем танкам оккупантов. Видео уничтожения вражеской техники опубликовало Командование Сил спецопераций. 

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Как сказано в пояснении к видео, операторы дронов 73-го центра Сил спецопераций обнаружили на Донецком направлении военную технику оккупантов и уничтожили три танка и другие машины. 

Утром Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки ликвидированы 630 российских захватчиков, 11 танков и 17 БМП армии РФ.

  • Согласно утренней сводке от 19 октября, оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений. 

Смотрите также: FPV-дроны СБУ "ослепили" россиян: уничтожили пять станций наблюдения и одну РЭБ – видео

Сергей Бережной
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