На Донецком направлении дроны эффективно отработали по трем танкам оккупантов. Видео уничтожения вражеской техники опубликовало Командование Сил спецопераций.

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Как сказано в пояснении к видео, операторы дронов 73-го центра Сил спецопераций обнаружили на Донецком направлении военную технику оккупантов и уничтожили три танка и другие машины.

Утром Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки ликвидированы 630 российских захватчиков, 11 танков и 17 БМП армии РФ.

Согласно утренней сводке от 19 октября, оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

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