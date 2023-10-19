Генштаб: Жестокие бои по всему фронту от Купянска до юга. Успех ВСУ под Вербовым — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а также свыше 10 атак в районе Надии Луганской области.

В районе Кременной ВСУ отбили пять атак вблизи Макеевки Луганской области.

Под Бахмутом россияне безуспешно пытались отбить Клещеевку, украинские воины продолжают штурмы на южном фланге, наносят врагу потери в пехоте и технике, закрепляются. Около временно оккупированного Донецка армия РФ продолжает пытаться окружить Авдеевку, там отбито три атаки, также захлебнулись штурмы в районах Новокалинового и Первомайского. Силы обороны отбили 21 атаку в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, отбросили противника в районе Новомайорского.

В Запорожской области ВСУ сдерживают захватчиков в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки. Одновременно украинские соединения ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех юго-западнее Вербового. Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен самолет Су-25 и пять беспилотников-разведчиков. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.

Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

Генерал Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта. Читайте также: Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ

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