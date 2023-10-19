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Генштаб: Жестокие бои по всему фронту от Купянска до юга. Успех ВСУ под Вербовым — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 07:47
Генштаб: Жестокие бои по всему фронту от Купянска до юга. Успех ВСУ под Вербовым — карта - Фото
Реактивная артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а также свыше 10 атак в районе Надии Луганской области.
В районе Кременной ВСУ отбили пять атак вблизи Макеевки Луганской области. 
Под Бахмутом россияне безуспешно пытались отбить Клещеевку, украинские воины продолжают штурмы на южном фланге, наносят врагу потери в пехоте и технике, закрепляются. 
Около временно оккупированного Донецка армия РФ продолжает пытаться окружить Авдеевку, там отбито три атаки, также захлебнулись штурмы в районах Новокалинового и Первомайского. 
Силы обороны отбили 21 атаку в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, отбросили противника в районе Новомайорского. 
В Запорожской области ВСУ сдерживают захватчиков в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки. Одновременно украинские соединения ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех юго-западнее Вербового. 
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен самолет Су-25 и пять беспилотников-разведчиков. 
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств. 
  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • Генерал Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта. 

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Дмитрий Гриниченко
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