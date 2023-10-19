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Генштаб: Жорстокі бої на всьому фронті від Куп'янська до півдня. Успіх ЗСУ під Вербовим — карта

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 07:47
Генштаб: Жорстокі бої на всьому фронті від Куп'янська до півдня. Успіх ЗСУ під Вербовим — карта - Фото
Реактивна артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито понад 15 атак у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області, а також більш ніж 10 атак у районі Надії Луганської області.
У районі Кремінної ЗСУ відбили п'ять атак поблизу Макіївки Луганської області.
Під Бахмутом росіяни безуспішно намагалися відбити Кліщіївку, українські воїни продовжують штурми на південному фланзі, завдають ворогові втрат у піхоті та техніці, закріплюються.
Біля тимчасово окупованого Донецька армія РФ продовжує намагатися оточити Авдіївку, там відбито три атаки, також захлинулися штурми в районах Новокалинового та Первомайського.
Сили оборони відбили 21 атаку в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Крім цього, відкинули противника в районі Новомайорського.
У Запорізькій області ЗСУ стримують загарбників у районах Новодарівки та на схід від Малої Токмачки. Одночасно українські з'єднання ведуть наступальну операцію у напрямку Мелітополя, мають частковий успіх на південний захід від Вербового.
Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах. Знищено літак Су-25 та п'ять безпілотників-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів.
  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.

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Дмитро Гриниченко
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