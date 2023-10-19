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Знищення дронами танків окупантів на Донецькому напрямку – ССО показали відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 09:38
Знищений російський танк (Фото - oryxspioenkop.com)
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На Донецькому напрямку дрони ефективно відпрацювали по трьох танках окупантів. Відео знищення ворожої техніки опублікувало Командування Сил спецоперацій.

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Як сказано у поясненні до відео, оператори дронів 73 центру Сил спецоперацій виявили на Донецькому напрямку військову техніку окупантів та знищили три танки та інші машини.

Вранці Генштаб повідомляв, що минулої доби ліквідовано 630 російських загарбників, 11 танків і 17 БМП армії РФ.

  • Згідно з ранковим зведенням від 19 жовтня, окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. За добу на фронті сталося близько 80 бойових зіткнень.

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Сергій Бережний
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