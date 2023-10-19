Знищено 630 окупантів, понад 40 артустановок та РСЗВ, літак та гелікоптер РФ – Генштаб

Сили оборони ліквідували за добу 630 російських загарбників, понад 40 артилерійських установок та РСЗВ, а також літак та гелікоптер армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 290 680 (+630);

→ танків – 4992 (+11);

→ бойових броньованих машин – 9437 (+17);

→ артилерійських систем – 6983 (+39);

→ РСЗВ – 818 (+4);

→ засобів ППО – 548 (+1);

→ літаків – 320 (+1);

→ вертольотів – 324 (+1);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17);

→ крилатих ракет – 1534;

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів – 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34);

→ спеціальної техніки – 985 (+3).

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. За добу на фронті трапилося близько 80 бойових зіткнень.

Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.

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