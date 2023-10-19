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Знищено 630 окупантів, понад 40 артустановок та РСЗВ, літак та гелікоптер РФ – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 08:10
Знищено 630 окупантів, понад 40 артустановок та РСЗВ, літак та гелікоптер РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували за добу 630 російських загарбників, понад 40 артилерійських установок та РСЗВ, а також літак та гелікоптер армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 290 680 (+630);
→ танків – 4992 (+11);
→ бойових броньованих машин – 9437 (+17);
→ артилерійських систем – 6983 (+39);
→ РСЗВ – 818 (+4);
→ засобів ППО – 548 (+1);
→ літаків – 320 (+1);
→ вертольотів – 324 (+1);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17);
→ крилатих ракет – 1534;
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34);
→ спеціальної техніки – 985 (+3).

Військові втрати армії РФ на 19 жовтня 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. За добу на фронті трапилося близько 80 бойових зіткнень.

  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.

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Сергій Бережний
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