Знищено 630 окупантів, понад 40 артустановок та РСЗВ, літак та гелікоптер РФ – Генштаб
Сили оборони ліквідували за добу 630 російських загарбників, понад 40 артилерійських установок та РСЗВ, а також літак та гелікоптер армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 290 680 (+630);
→ танків – 4992 (+11);
→ бойових броньованих машин – 9437 (+17);
→ артилерійських систем – 6983 (+39);
→ РСЗВ – 818 (+4);
→ засобів ППО – 548 (+1);
→ літаків – 320 (+1);
→ вертольотів – 324 (+1);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17);
→ крилатих ракет – 1534;
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34);
→ спеціальної техніки – 985 (+3).
У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. За добу на фронті трапилося близько 80 бойових зіткнень.
- Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
- Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.
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