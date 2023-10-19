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Уничтожены 630 оккупантов, более 40 артустановок и РСЗО, самолет и вертолет РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 08:10
Уничтожены 630 оккупантов, более 40 артустановок и РСЗО, самолет и вертолет РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали за сутки 630 российских захватчиков, более 40 артиллерийских установок и РСЗО, а также самолет и вертолет армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 290 680 (+630);
→ танков —  4992 (+11);
→ боевых бронированных машин — 9437 (+17);
→ артиллерийских систем — 6983 (+39);
→ РСЗО — 818 (+4);
→ средств ПВО — 548 (+1);
→ самолетов — 320 (+1);
→ вертолетов — 324 (+1);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5318 (+17);
→ крылатых ракет — 1534;
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34);
→ специальной техники — 985 (+3).

Военные потери армии РФ на 19 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений. 

  • Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • Генерал Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта. 

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Сергей Бережной
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