Уничтожены 630 оккупантов, более 40 артустановок и РСЗО, самолет и вертолет РФ – Генштаб
Силы обороны ликвидировали за сутки 630 российских захватчиков, более 40 артиллерийских установок и РСЗО, а также самолет и вертолет армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 290 680 (+630);
→ танков — 4992 (+11);
→ боевых бронированных машин — 9437 (+17);
→ артиллерийских систем — 6983 (+39);
→ РСЗО — 818 (+4);
→ средств ПВО — 548 (+1);
→ самолетов — 320 (+1);
→ вертолетов — 324 (+1);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5318 (+17);
→ крылатых ракет — 1534;
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34);
→ специальной техники — 985 (+3).
В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений.
- Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
- Генерал Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта.
Читайте также: Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ
Комментарии