Уничтожены 630 оккупантов, более 40 артустановок и РСЗО, самолет и вертолет РФ – Генштаб

Силы обороны ликвидировали за сутки 630 российских захватчиков, более 40 артиллерийских установок и РСЗО, а также самолет и вертолет армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 290 680 (+630);

→ танков — 4992 (+11);

→ боевых бронированных машин — 9437 (+17);

→ артиллерийских систем — 6983 (+39);

→ РСЗО — 818 (+4);

→ средств ПВО — 548 (+1);

→ самолетов — 320 (+1);

→ вертолетов — 324 (+1);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5318 (+17);

→ крылатых ракет — 1534;

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34);

→ специальной техники — 985 (+3).

В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

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