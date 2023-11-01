UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Авдеевкой ССО "поджарили" танк Т-90 "Прорыв" и ремонтную машину РФ — видео попаданий видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 08:12
Уничтожение техники россиян под Авдеевкой
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

В районе Авдеевки воины Сил специальных операций уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 "Прорыв". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

Военные заявляют, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, но украинские воины держат оборону и наносят врагу значительные потери.
Отмечается, что операторы 3 полка ССО при помощи беспилотника уничтожили ремонтную машину и повредили Т-90. 
"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", — сказано в сообщении.
СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
  • Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

    Дмитрий Гриниченко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнаавдеевкаДонбасснаступлениепотериссоТ-90 "Прорыв"

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     