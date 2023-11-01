В районе Авдеевки воины Сил специальных операций уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 "Прорыв". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, но украинские воины держат оборону и наносят врагу значительные потери.
Отмечается, что операторы 3 полка ССО при помощи беспилотника уничтожили ремонтную машину и повредили Т-90.
"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", — сказано в сообщении.
СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
- Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
- По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.
Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии