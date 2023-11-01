В районе Авдеевки воины Сил специальных операций уничтожили ремонтную машину россиян и повредили танк Т-90 "Прорыв". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Военные заявляют, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, но украинские воины держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Отмечается, что операторы 3 полка ССО при помощи беспилотника уничтожили ремонтную машину и повредили Т-90.

"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", — сказано в сообщении.

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