Звание генерала присвоено легендарному Редуту – командиру обороны Донецкого аэропорта

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ полковнику Александру Трепаку и еще шестерым военным. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Звание бригадного генерала присвоено:

полковнику Дмитрию Гереге – командующему Сил поддержки ВСУ;

полковнику Дмитрию Делятицкому – начальнику штаба – заместителю командующего морской пехотой ВМС ВСУ;

полковнику Михаилу Драпатому – заместителю командующего объединенных сил;

полковнику Александру Кириленко – заместителю начальника Генштаба ВСУ;

полковнику Виктору Кучеренко – заместителю начальника объединенного штаба командования объединенных сил ВСУ;

полковнику Дмитрию Романову – начальнику штаба – заместителю командующего Войск связи и кибербезопасности ВСУ;

полковнику Александру Трепаку – начальнику штаба – заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ.

Также Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Владиславу Клочкову – начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

СПРАВКА. Оборона ДАП, которая стала одним из символов героизма военнослужащих и добровольцев в Донбассе, длилась 242 дня. В последние дни обороны аэропорта пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

Александр "Редут" Трепак и его боевые побратимы в первые месяцы войны на Донбассе организовали оборону Донецкого аэропорта.

7 октября 2014 года пяты президент Петр Порошенко наградил Трепака орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

В марте 2016 года Трепак стал командиром 3-го отдельного полка кировоградского спецназа.

Вадим Ребрина

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