Звание генерала присвоено легендарному Редуту – командиру обороны Донецкого аэропорта
Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ полковнику Александру Трепаку и еще шестерым военным. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Звание бригадного генерала присвоено:
полковнику Дмитрию Гереге – командующему Сил поддержки ВСУ;
полковнику Дмитрию Делятицкому – начальнику штаба – заместителю командующего морской пехотой ВМС ВСУ;
полковнику Михаилу Драпатому – заместителю командующего объединенных сил;
полковнику Александру Кириленко – заместителю начальника Генштаба ВСУ;
полковнику Виктору Кучеренко – заместителю начальника объединенного штаба командования объединенных сил ВСУ;
полковнику Дмитрию Романову – начальнику штаба – заместителю командующего Войск связи и кибербезопасности ВСУ;
полковнику Александру Трепаку – начальнику штаба – заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ.
Также Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Владиславу Клочкову – начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.
- Александр "Редут" Трепак и его боевые побратимы в первые месяцы войны на Донбассе организовали оборону Донецкого аэропорта.
- 7 октября 2014 года пяты президент Петр Порошенко наградил Трепака орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
- В марте 2016 года Трепак стал командиром 3-го отдельного полка кировоградского спецназа.
Комментарии