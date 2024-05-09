Рада звільнила Кубракова з посади очільника Мінінфраструктури

Рішення було ухвалено на засіданні парламенту 9 травня

Олександр Кубраков (Фото: ОП)

Верховна Рада на засіданні 9 травня підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 272 парламентарі. За словами Железняка, сьогодні призначати заміну Кубракову не будуть.

Сам Кубраков стверджує у Facebook, що керівництво фракції Слуга народу й очільник уряду Денис Шмигаль із ним це рішення не обговорювали, на засідання профільного комітету його не запрошували.

"Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою — за п'ять років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", – написав він.

Постанова №11248 з'явилася на сайті парламенту. У пояснювальній записці йдеться, що звільнення Кубракова необхідне через реструктуризацію відомства.

"Існує гостра потреба в утворенні окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою", – зазначено у документі.

Раніше джерела LIGA.net у Слузі народу та Голосі повідомили, що Мінінфраструктури хочуть розділити на два окремих відомства – Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики.

Близько 10:20 комітет Ради з питань транспорту підтримав звільнення Кубракова з займаної посади, повідомив Железняк.

20 травня 2021 року Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури, а з 1 грудня 2022 року він став віцепрем'єром, міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

LIGA.net розглянула декларації урядовців і виділила десятку найбагатших міністрів за 2023 рік – Кубраков опинився на четвертому місці. Його статки у 2023 році – 55,58 млн грн.

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