Рада звільнила Кубракова з посади очільника Мінінфраструктури
Верховна Рада на засіданні 9 травня підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 272 парламентарі. За словами Железняка, сьогодні призначати заміну Кубракову не будуть.
Сам Кубраков стверджує у Facebook, що керівництво фракції Слуга народу й очільник уряду Денис Шмигаль із ним це рішення не обговорювали, на засідання профільного комітету його не запрошували.
"Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою — за п'ять років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність", – написав він.
Постанова №11248 з'явилася на сайті парламенту. У пояснювальній записці йдеться, що звільнення Кубракова необхідне через реструктуризацію відомства.
"Існує гостра потреба в утворенні окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою", – зазначено у документі.
Раніше джерела LIGA.net у Слузі народу та Голосі повідомили, що Мінінфраструктури хочуть розділити на два окремих відомства – Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики.
Близько 10:20 комітет Ради з питань транспорту підтримав звільнення Кубракова з займаної посади, повідомив Железняк.
- 20 травня 2021 року Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури, а з 1 грудня 2022 року він став віцепрем'єром, міністром інфраструктури та регіонального розвитку.
- LIGA.net розглянула декларації урядовців і виділила десятку найбагатших міністрів за 2023 рік – Кубраков опинився на четвертому місці. Його статки у 2023 році – 55,58 млн грн.
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