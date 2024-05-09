Рада уволила Кубракова с должности главы Мининфраструктуры

Решение было принято на заседании парламента 9 мая

Александр Кубраков (Фото: ОП)

Верховная Рада на заседании 9 мая поддержала увольнение Александра Кубракова с должности главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 272 нардепа. По словам Железняка, сегодня назначать замену Кубракову не будут.

Сам Кубраков утверждает в Facebook, что руководство фракции Слуга народа и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали, на заседание профильного комитета его не приглашали.

"Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой – за пять лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством – путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность", – написал он.

Постановление №11248 появилось на сайте парламента. В пояснительной записке говорится, что увольнение Кубракова необходимо из-за реструктуризации ведомства.

"Существует острая потребность в создании отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой", – говорится в документе.

Ранее источники LIGA.net в Слуге народа и Голосе сообщили, что Мининфраструктуры хотят разделить на два отдельных ведомства – Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Около 10:20 комитет Рады по вопросам транспорта поддержал увольнение Кубракова с занимаемой должности, сообщил Железняк.

20 мая 2021 года Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры, а с 1 декабря 2022 года он стал вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития.

LIGA.net рассмотрела декларации чиновников и выделила десятку самых богатых министров за 2023 год – Кубраков оказался на четвертом месте. Его состояние в 2023 году – 55,58 млн грн.

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