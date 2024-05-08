Мининфраструктуры могут разделить на два отдельных ведомства – источники LIGA.net

Возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных – Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики

Верховная Рада (Фото - Александр Корниенко, Facebook)

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, которое возглавляет Александр Кубраков, может ожидать реструктуризация – ведомство хотят разделить на два. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника из фракции Голос и один из Слуги народа.

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По словам одного из депутатов от Голоса, возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных – Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.



На уточняющий вопрос, в каком из них останется Кубраков, народный избранник ответил, что "здесь четкой информации нет".

"Слуга" прокомментировал LIGA.net, что это решение не столько о Кубракове, сколько о функционале министерства по вопросам регионального строительства.

"Этот функционал надо либо передавать в Минреинтеграции, например, либо снова выделять в отдельное министерство. А для этого нужно уволить, а затем переназначить [Кубракова] – потому что его должность нужно ликвидировать, а затем заново создать", – сказал нардеп.

Он не исключил, что может быть назначен и кто-то другой, однако подчеркнул, что в любом случае это не кадровое решение, а структурное.