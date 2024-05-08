Мінінфраструктури можуть розділити на два окремих відомства – джерела LIGA.net

Очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих – Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики

Верховна Рада (Фото - Олександр Корнієнко, Facebook)

На Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює Олександр Кубраков, може чекати реструктуризація – відомство хочуть розділити на два. Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники із фракції Голос та один зі Слуги народу.

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За словами одного з депутатів від Голосу, очолюване Кубраковим відомство можуть розділити на два окремих – Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики.



На уточнювальне питання, в якому із них залишиться Кубраков, народний обранець відповів, що "тут чіткої інформації немає".

"Слуга" прокоментував LIGA.net, що це рішення не стільки про Кубракова, скільки про функціонал міністерства з питань регіонального будівництва.

"Цей функціонал треба або передавати у Мінреінтеграції, наприклад, або знову виокремлювати в окреме міністерство. А для цього треба звільнити, а потім перепризначити [Кубракова] – бо його посаду треба ліквідувати, а потім наново створити", – сказав нардеп.

Він не виключив, що може бути призначений і хтось інший, проте наголосив, що в будь-якому разі це не кадрове рішення, а структурне.