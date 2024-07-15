Изменен состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел и кто выведен

В состав введен новый командующий ССО и новый начальник Управления госохраны, а выведен – экс-министр Кубраков и уволенный глава УГО

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Так, глава государства постановил ввести в персональный состав Ставки назначенного 9 мая командующего Силами спецопераций Александра Трепака и назначенного 21 июня начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

В то же время Зеленский постановил вывести из состава Ставки Александра Кубракова, уволенного с должности главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Сергея Лупанчука, уволенного с должности командующего ССО, а также уволенного с должности начальника Управления госохраны Сергея Рудя. Они все были уволены 9 мая.