Изменен состав Ставки верховного главнокомандующего: кто вошел и кто выведен
Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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Так, глава государства постановил ввести в персональный состав Ставки назначенного 9 мая командующего Силами спецопераций Александра Трепака и назначенного 21 июня начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.
В то же время Зеленский постановил вывести из состава Ставки Александра Кубракова, уволенного с должности главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Сергея Лупанчука, уволенного с должности командующего ССО, а также уволенного с должности начальника Управления госохраны Сергея Рудя. Они все были уволены 9 мая.
- В начале июля некоторые украинские медиа писали, что якобы Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля, а потому, вероятно, уволит его. Собеседники LIGA.net среди депутатов Верховной Рады убеждены, что такие ротации в правительстве ничего не изменят.
- 10 июля медиа писали, что якобы может остаться без должности министр юстиции Малюська, и его место может занять Стефанишина. Малюська иронизировал по этому поводу.