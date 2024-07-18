Силам оборони довелося відступити з Урожайного

У ЗСУ зазначили, що утримувати позиції в районі Урожайного було вже неможливо. Проте українські бійці контролюють ситуацію на напрямку

Ілюстративне фото - Генштаб

Силам оборони довелося відступити із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Він зазначив, що в районі Урожайного тактична обстановка склалась таким чином, що "стало неможливо утримувати там позиції нашим захисникам".

Проте він наголосив, що українські військові контролюють ситуацію на цьому напрямку і дають адекватну відповідь ворогу.

Противник для досягнення успіхів і якихось "перемог" у зруйнованих ним же населених пунктах щодня зазнає чималих втрат, наголосив речник ЗСУ.

"Вони не одну сотню тільки вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів", – додав він.

OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.

Урожайне на мапі DeepState

16 липня Зеленський провів Ставку, на якій Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: це Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та інші. Обговорювали задуми російських військ і відповідь України на них.

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 17 липня, на фронті було зафіксовано 144 бойових зіткнення.

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