Силам оборони довелося відступити з Урожайного
Силам оборони довелося відступити із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Він зазначив, що в районі Урожайного тактична обстановка склалась таким чином, що "стало неможливо утримувати там позиції нашим захисникам".
Проте він наголосив, що українські військові контролюють ситуацію на цьому напрямку і дають адекватну відповідь ворогу.
Противник для досягнення успіхів і якихось "перемог" у зруйнованих ним же населених пунктах щодня зазнає чималих втрат, наголосив речник ЗСУ.
"Вони не одну сотню тільки вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів", – додав він.
OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.
- 16 липня Зеленський провів Ставку, на якій Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: це Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та інші. Обговорювали задуми російських військ і відповідь України на них.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби, 17 липня, на фронті було зафіксовано 144 бойових зіткнення.
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