Росія вгатила з різних калібрів по Донеччині і вбила п'ятьох людей – фото

Росіяни били по мирних мешканцях артилерією і КАБами

Фото - Донецька обласна прокуратура

Зранку 18 липня російські війська вчергове атакували Донеччину з різнокаліберної зброї, вбивши п’ятьох людей та поранивши ще трьох. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Окупанти здійснили артилерійський обстріл Плещіївки Краматорського району. Внаслідок влучання по житловому будинку загинув 85-річний місцевий житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

Також РФ завдала удару по селищу Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів поцілили по приватному сектору, де від отриманих травм, несумісних із життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під приціл армії держави-агресора потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, ворог використав дві авіабомби КАБ-250. Перебуваючи у власній оселі, дістала поранення подружня пара віком 48 та 56 років.

Ще один 58-річний чоловік травмований у місті Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.

Фото – Донецька обласна прокуратура

Фото – Донецька обласна прокуратура

Фото – Донецька обласна прокуратура

У ніч проти 18 липня Росія завдала удару по регіонах України 16 "шахедами" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 і Х-35. У Києві впали уламки дрона.

18 липня у ЗСУ підтвердили, що Силам оборони довелось відступити з Урожайного Донецької області.

Читайте також: Мета – вихід до Костянтинівки. Як росіяни намагаються захопити Торецьк і що далі